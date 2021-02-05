Иерусалим, , 13:21 — REGNUM Соглашения Авраама, которые привели к прорыву в деле регионального мира и экономического сотрудничества между Израилем и его соседями по Персидскому заливу, находятся под угрозой со стороны новой администрации Джо Байдена. Об этом пишет в издании Jerusalem Post Стэн Штайнрайх, генеральный директор Steinreich Communications, крупнейшей в мире фирмы по связям с общественностью, первой международной PR-компании со стопроцентными офисами в Израиле и Персидском заливе.

По его мнению, в попытке вновь заключить ядерную сделку с Ираном виднеется реальная возможность срыва всего прогресса, достигнутого за последние несколько месяцев, — самого большого шага вперед, который мир на Ближнем Востоке видел за последние десятилетия. Ближний Восток претерпел беспрецедентные изменения за четыре года, прошедшие с тех пор, как президент США Джо Байден в качестве вице-президента бывшего президента Барака Обамы ездил на дробовике в Белом доме. Главным из них является тот факт, что Израиль больше не является страной — изгоем на Ближнем Востоке, эта роль принадлежит Ирану.

«Если есть один вопрос, который связывает Израиль с другими ближневосточными странами, то это понимание того, что Иран не заинтересован в ограничении своих ядерных амбиций и что иранское руководство является решительным сторонником дестабилизации в других мусульманских странах. Ближневосточные лидеры не верят ни в желание Ирана, ни в его обязательства изменить свою практику в любой из этих областей», — пишет Штайнрайх.

Со времени заключения Соглашения Авраама «пор мы стали свидетелями того, как открылись новые отношения в сфере путешествий и туризма, финансов, технологий и других отраслях», — говорит он.

По его словам, открылись новые офисы, были наняты новые сотрудники, и коммерция развивалась темпами, превосходящими ожидания, установленные на ранних этапах процесса. На самом деле, только на этой неделе Дубайская пресс-служба объявила, что с момента подписания Соглашений Авраама в сентябре товарооборот между Израилем и Дубаем достиг одного миллиарда дирхамов (272 миллиона долларов), перечисляет Штайнрайх, добавляя, что администрация Байдена сейчас может испортить всё. Сегодняшний Ближний Восток — это совсем другой регион с существенно иными приоритетами и вызовами, чем тот, который Байден покинул, уйдя из Белого дома четыре года назад. Бизнес-сообщество в регионе надеется, что он найдет время, чтобы выслушать и воспринять эти изменения, говорит предприниматель.