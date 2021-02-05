Круглый стол: «К новому этапу российско-японских отношений»

Москва, 5 февраля 2021, 13:10 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «К новому этапу российско-японских отношений».
В ходе мероприятия будут рассмотрены различные аспекты политических, экономических и иных связей двух стран, предложены пути ухода от вредной политики конфронтации и насаждения враждебности друг к другу.
Участники круглого стола:
В.К. Зиланов — профессор, замминистра рыбного хозяйства СССР;
В.П. Зимонин — дин, профессор;
М.А. Колеров — гл. редактор ИА REGNUM;
А.А. Кошкин — дин, профессор;
Ю.В. Крупнов — политолог, публицист;
В.С. Микоян — главный эксперт «Меркурий-клуба»;
А.Ю. Плотников — дин, профессор;
И.А. Кульнев — зам. председателя АРСИКО.