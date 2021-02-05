Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM В Казахстане планируют создать межведомственную комиссию по промышленной безопасности. Об этом заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Аманияз Ержанов на заседании Мажилиса (парламента).

Замминистра представил депутатам законопроект «О промышленной политики». По его словам, на сегодняшний день функции, связанные с промышленностью, распределены по разным ведомствам.

В состав комиссии войдут заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественники, депутаты и другие лица, сказал Ержанов.

Он добавил, что планируется создать фонд развития промышленности. Он будет распределять государственные субсидии и продвигать отечественную промышленную продукцию на рынках.