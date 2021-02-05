Пекин, , 13:02 — REGNUM Британский медиарегулятор Ofcom, отзывая лицензию на вещание в королевстве у китайского телеканала CGTN, руководствовался идеологическими предрассудками. Об этом 5 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Ofcom, руководствуясь идеологическими предрассудками, под политическим предлогом оказывает давление на телеканал CGTN», — сказал он на брифинге.

По его словам, Ofcom «самым серьёзным образом подрывает существование китайских средств массовой информации, вмешиваясь в нормальное взаимодействие между двумя странами».

«Китай выступает против этого», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 февраля, британский регулятор телевещания Ofcom отозвал лицензию у китайского международного новостного телеканала CGTN.

Свое решение Ofcom объяснил тем, что, как выяснилось в ходе проверки, лицензия на право вещания на территорию Великобритании незаконно принадлежала компании Star China Media Limited.