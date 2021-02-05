Реутов, Московская область, , 12:59 — REGNUM Министерство обороны России планирует дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом сегодня, 5 февраля, в ходе совещания на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава Минобороны подчеркнул, что вопрос развития высокоточного оружия большой дальности находится на особом контроле у президента России Владимира Путина, и уже в апреле ему необходимо будет доложить о том, что делается в этом направлении.

«На основании расчётов Генштаба совместно с Минпромторгом уже организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности», — добавил Шойгу.

Добавим, что совещание прошло в закрытом режиме. Главными темами для осуждения стали предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России пришлось создавать гиперзвуковое оружие после того, как США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО.

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