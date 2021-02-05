Белград, 5 февраля 2021, 13:37 — REGNUM Посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак в ближайшие недели изложит представителям Евросоюза планы по развитию диалога между двумя сторонами. Об этом он написал 5 февраля в своём профиле в социальной сети.
Он также добавил, что ему окажут всяческую поддержку все страны-члены ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Лайчак сообщил, что 4 февраля он представил отчёт о своей работе в 2020 году послам комитета по политике и безопасности и делегатам рабочей группы по Западным Балканам.