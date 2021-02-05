Москва, , 12:50 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил о необходимости дополнительной проработке мер обеспечения безопасности работы журналистов на митингах.

«Ситуация, при которой кого-то тихо, неслышно для всей отрасли, для всех нас, схватят и потащут в кутузку и повесят ему обвинение непонятно за что, такой ситуации не будет», — заверил Хинштейн.

Кроме того, он пообещал, что журналистов не будут «тихо от общественности и непонятно за что» привлекать к ответственности за профессиональную деятельность по статье о клевете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Союзе журналистов России заявили, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны.