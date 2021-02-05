Пекин, , 12:49 — REGNUM Власти Китая приветствуют продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пятилетней срок между Россией и США. Об этом 5 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выступает в поддержку усилий РФ и Соединенных Штатов, продливших ДСНВ на пять лет», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД указал, что данное событие поспособствует обеспечению стратегической стабильности на международной арене, и положительным образом отразится на сохранении мира и безопасности.

При этом Вэньбинь подчеркнул, что ядерный арсенал Китая «несопоставимо меньше» по сравнению с российским и американским.

«Мы категорически против того, чтобы американская сторона выступала с клеветой и обвинениями в адрес Китая, который твердо придерживается оборонительной стратегии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия приветствует вступление в силу соглашения о продлении ДСНВ между Россией и США.