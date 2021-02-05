Элиста, , 12:44 — REGNUM Ангарик Мучкаев назначен заместителем министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

«Назначить Мучкаева Ангарика Валерьевича заместителем министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2020 года руководителем ведомства был назначен Константин Батыров, сменивший на этом посту Дорджи Шикеева.

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