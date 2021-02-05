Цхинвал, , 12:50 — REGNUM Члены делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прибыли в Южную Осетию 5 февраля и встретились с президентом республики Анатолием Бибиловым. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

«Мы приехали сюда, чтобы запустить в полном объеме механизм наших тесных и взаимополезных межпарламентских связей», — сказал в ходе встречи глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Сообщается, что Бибилов выразил благодарность за многолетнее участие обеих палат парламента России в становлении Южной Осетии. Он также выразил надежду на развитие отношений между законодательными органами обоих государств.

«Сегодня очень много проектов и по двойному налогооблажению, и по другим вопросам, которые оказывают влияние на экономическое развитие Южной Осетии», — сказал глава государства.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации РФ было подписано в сентябре 2008 года. Встречи представителей законодательных органов проходят регулярно как в Москве, так и в Цхинвале.