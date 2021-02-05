Сеул, , 12:34 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Южной Кореи сосредоточит усилия на создании платформы для достижения реальных подвижек в процессе денуклеаризации КНДР путём возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление кандидата на пост министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ын Ёна.

Известно, что данное заявление он обнародовал 5 февраля в ходе слушания парламентского комитета по вопросам объединения, внешней политики и торговли.

По его словам, работа в данном направлении будет вестись в рамках стратегии, выработанной совместно с новой администрацией США.

Чон Ый Ён акцентировал внимание на том, что Сеул намерен решить проблемы Корейского полуострова, основываясь на трех принципах: недопустимость войны, взаимные гарантии безопасности и совместное процветание.

Затрагивая вопрос о сотрудничестве с США, кандидат на пост главы МИД Южной Кореи отметил, что готов обеспечить доверительные отношения, продвигая контакты на высшем уровне, а также укрепить двусторонний военный союз Сеула и Вашингтона, расширив взаимодействие в разных сферах.