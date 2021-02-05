Алма-Ата, Казахстан, , 12:25 — REGNUM Власти Белоруссии считают, что странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) важно выработать совместные ответные меры на протекционизм и политику санкций, которые осуществляют третьи страны. Об этом 5 февраля заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в ходе своего выступления на заседании межправительственного совета ЕАЭС, который проходит в Алма-Ате.

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По словам Головченко, в настоящее время внешний мир стремительно меняется и в нем усиливается протекционизм, что, по его мнению, наиболее характерно для западных стран.

«С учетом нынешних реалий нам необходимо стремиться не только к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами, защищать именно как блок, как союз», — сказал он.

Также премьер-министр Белоруссии отметил, что «так называемый коллективный Запад» под любыми предлогами стремится затормозить экономическое развитие стран ЕАЭС.

«Вводятся санкции, блокируется финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции и комплектующих», — добавил Головченко и уточнил, что такая же ситуация складывается и с доступом на внешние рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в сфере образования страны ЕАЭС должны обеспечить признание на всей территории Союза учебных степеней и званий, а также профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям.