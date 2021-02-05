* запрещённая в России организация

Сана, , 12:20 — REGNUM Главаря террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халида Батарфи арестовали осенью 2020 года в Йемене. Об этом говорится в докладе, представленном группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.

Авторы документа отмечают, что у аравийской группировки (АКАП) в конце минувшего года возникли серьёзные проблемы. Её лидера Халида Батарфи арестовали в октябре в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра, а его заместителя Саада Атефа аль-Авлаки ликвидировали в ходе этой операции.

Эта исламистская группировка сформировалась в 2009 году, она входит в число основных действующих сил йеменского конфликта. До 2011 года группировкой руководил проповедник Анвар аль-Авлаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года США внесли Батарфи в глобальный список террористов. После решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля Батарфи призвал уничтожать евреев и американцев.

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