Париж, , 12:40 — REGNUM Глава крайне правой французской партии «Национальное объединение» и кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM TV, что в случае, если она победит в этом голосовании, ее первым решением на посту лидера государства станет урегулирование проблемы массовой иммиграции.

«Моим первым решением стало бы урегулирование проблемы иммиграции», — заявила Ле Пен.

«Я сделала бы это, вернув правительству настоящий контроль над границами, над нашей визовой политикой… Я бы пересмотрела Кодекс о французском гражданстве, чтобы наше гражданство нужно было заслужить и чтобы мы не давали его автоматически всяким Кулибали (Амеди Кулибали, организатор нападения на кошерный магазин в Париже в январе 2015 года — прим. ИА REGNUM)», — пояснила она.

«Я собираюсь восстановить разумность нашей миграционной, экономической и налоговой политики и нашей внешней политики тоже, так как внутренняя политика Франции должна согласовываться с дипломатическими усилиями, которые она предпринимает на международной арене», — резюмировала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в рамках совместного Совета по обороне и безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Меркель проведут онлайн-переговоры