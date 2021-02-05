Алма-Ата, Казахстан, , 12:15 — REGNUM В сфере образования страны ЕАЭС должны обеспечить признание на всей территории Союза учебных степеней и званий, а также профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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"В образовании предполагается создание единого информационного портала — мы видели отличные наработки наших казахстанских партнёров. Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также учебных степеней и званий», — заявил Мишустин.