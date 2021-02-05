Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM Страны ЕАЭС должны опираться на опыт противостояния эпидемии коронавируса при выстраивании общей работы в сфере здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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"В сфере здравоохранения надо с учётом опыта коронавируса усилить поддержку совместных инициатив и проектов в области научных исследований и внедрения инновационных решений — тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», — заявил Мишустин.