Сеул, , 12:14 — REGNUM 5 февраля в формате видеоконференции состоялись переговоры по вопросам распределения военных расходов между Сеулом и Вашингтоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, с южнокорейской стороны на встрече присутствовал бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а с американской стороны — представитель Госдепа Донна Уэлтон.

Известно, что это первый контакт представителей двух стран по вопросу распределения военных расходов с момента начала работы администрации Джо Байдена.

В ходе встречи стороны договорились завершить переговоры о разделении расходов с целью укрепления двустороннего альянса и оборонной мощи как можно скорее, а также провести следующий раунд переговоров в ближайшем будущем, согласовав детали по дипломатическим каналам.

Напомним, что срок действия предыдущего соглашения истёк в конце 2019 года.