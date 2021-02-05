Алма-Ата, Казахстан, , 12:08 — REGNUM В период пандемии тенденции к протекционизму в мире лишь возрастают, и страны ЕАЭС должны усилить противостояние им с помощью усиления промышленной кооперации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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"Вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах. Всё это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже опасным последствиям», — заявил Мишустин.

«С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны. И в этих условиях наших приоритетом должно стать развитие в рамках Союза промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень», — указал он.

С такими же предложениями в декабре 2020 года выступил и президент России Владимир Путин, напомнил премьер-министр.