Москва, , 12:07 — REGNUM Главная проблема, которая существует в отношениях между Россией и Европейским союзом, — это «отсутствие нормальности». Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, начиная встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве», — сказал он.

Также глава МИД России подчеркнул, что такая ситуация является, по его мнению, «нездоровой» и никому не приносит блага.

Кроме этого, Лавров указал, что вопрос о том, чтобы провести честный обзор положения состояния дел между РФ и ЕС, уже давно «назрел и перезрел».

«Я думаю, что назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного и честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС. Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в отношениях России и Евросоюза установилась напряжённость, но создавать в них «стену молчания» — это не выход.