Алма-Ата, Казахстан, , 11:59 — REGNUM Странам ЕАЭС удалось не допустить самого плохого сценария развития эпидемии коронавируса, благодаря слаженным действиям стран-участниц союза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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"Благодаря слаженным действиям, удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран. Борьба с коронавирусом, считаю, остаётся важным направлением нашей совместной деятельности», — заявил Мишустин.

«Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего Союза», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в России уже началась массовая вакцинация.

«Мы готовы оказывать партнёрам всю необходимую поддержку, делиться опытом, и с каждым из вас мы активно взаимодействуем в этом направлении. Необходимо и предпринимать другие меры, чтобы не давать инфекции распространяться, создать условия для безопасного пассажирского сообщения внутри Союза», — указал премьер-министр.

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