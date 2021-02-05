Москва, , 11:59 — REGNUM Президент США Джо Байден говорит об «агрессивных действиях» России, хотя на самом деле такая политика характерна именно для Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что США больше не будут пасовать перед «агрессивными действиями» России.

«Прежде всего надо разобраться с дефинициями, — сказал Шаповалов. — О каких агрессивных действиях России идет речь, не совсем понятно. Поскольку мы знаем агрессивные действия США. Именно США ведут военные действия по всему миру, в целом ряде стран. И в том числе незаконно, как, например, в Сирии. Часть территории Сирии оккупирована США. Там находятся американские войска. Именно США располагают самым большим военным бюджетом и вмешиваются во внутренние дела других стран. Поэтому в данном случае речь идет об искривленной реальности, присутствующей в сознании американских политиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывания Байдена прокомментировал политический консультант Анатолий Вассерман.

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