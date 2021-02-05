Джакарта, , 11:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что стабильность в Южно-Китайском море будет обеспечена, если все вовлеченные страны будут уважать международное право, сообщает Kompas.

Лидеры Индонезии и Малайзии обсудили ряд мировых проблем, в том числе военный переворот в Мьянме, проблема рохинджа и ситуация в Южно-Китайском море.

«Мы также обменялись идеями о региональной стабильности и безопасности. Я подчеркиваю, что стабильность будет достигнута, в том числе в Южно-Китайском море, если все страны будут уважать международное право», — заявил президент Индонезии.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что вопрос о морских требованиях в водах Южно-Китайского моря должны быть решены на основе принципов общепризнанного международного права.

«Малайзия привержена конструктивному решению вопросов, касающихся Южно-Китайского моря, с использованием соответствующих дипломатических форумов и каналов», — заявил Мухиддин Ясин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии и премьер-министр Малайзии призвали провести встречу министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обсуждения текущей политической ситуации в Мьянме.

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