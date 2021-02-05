Москва, 5 февраля 2021, 11:55 — REGNUM Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно состояться 23 апреля в России. Об этом 5 февраля журналистам сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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«Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Российской Федерации 23 апреля 2021 года», — сказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алма-Ате сегодня, 5 февраля, началась встреча глав правительств стран ЕАЭС, которая проходит в узком составе и в закрытом режиме.