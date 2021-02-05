Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме депутата Законодательного собрания Валентина С. Причина — уголовное дело, фигурантом которого стал парламентарий.

Решение принято «в соответствии с уставом партии», сообщили «Континенту Сибирь» в реготделении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чулымский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Валентина С. Вместе с ним по делу проходят глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района Владимир М. и директор ООО «Сельхозпрод» Виталий К. Они обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

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