Москва, , 11:59 — REGNUM Напряжённость установилась в настоящее время в отношениях России и Евросоюза, но создавать в них «стену молчания» — не выход. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил февраля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

К точке напряжённости отношения России и ЕС подошли в том числе из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Однако между ними остаются не только географические, но и широкие культурные, исторические и экономические связи, отметил он.

«Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что едет с визитом в Москву ради поддержания диалога с Россией. Он необходим ЕС, чтобы стать глобальным игроком и влиять на важные для ассоциации стран вопросы безопасности.

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