Москва, , 11:46 — REGNUM В Госдуме назвали неприемлемыми планы США наращивать вмешательство во внутренние дела России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Судя по заявлениям Байдена, Вашингтон намерен наращивать темпы по вмешательству во внутренние дела суверенных государств, в том числе нашей страны. Это абсолютно неприемлемо. Ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России. Мы не позволим никому указывать как нам вести внутреннюю и внешнюю политику», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его мнению, в ходе своей речи президент США Джо Байден «повторил все клише и шаблоны времён администрации Барака Обамы».

«По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях. С учётом сегодняшней мировой системы координат дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия», — предупредил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё.

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