Панама, , 11:45 — REGNUM Руководство Панамы попросило вернуть назначенного венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо посла Фабиолу Саварсе дипломатическую аккредитацию. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на заявление МИД Панамы.

«8 января 2021 года госпожу Фабиолу Саварсе официально попросили вернуть дипломатическую аккредитацию, которой она была наделена в качестве посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Панама», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что квалификация Саварсе в качестве дипломата аннулируется. Верительная грамота была вручена в 2019 году, когда Хуан Гуайдо назначил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Тогда панамские власти отвергли верительную грамоту официального представителя дипкорпуса Каракаса Хорхе Дурана Сентеро.