Сеул, , 11:43 — REGNUM Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил заявку южнокорейских частных организаций на реализацию проекта по улучшению качества питьевой воды в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

По их словам, СБ ООН одобрил заявку 22 января, однако об этом стало известно лишь сейчас.

Тем не менее, в комитете не предоставили информацию относительно наименований организаций и средств, которые будут потрачены на реализацию проекта.

Между тем, в министерстве объединения Южной Кореи отметили, что данная гуманитарная помощь носит частный характер и не имеет ничего общего с правительственной поддержкой.

Исключение из-под санкций будет действовать до 22 октября включительно.