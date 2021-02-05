Берлин, , 11:38 — REGNUM Глава Германо-российского форума, экс-премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о неэффективности санкций западных стран против России.

«Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти всё», — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, введение ограничительных мер удовлетворит страны Евросоюза лишь в краткосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, после чего ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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