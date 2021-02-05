Москва, 5 февраля 2021, 11:36 — REGNUM Украина сможет обеспечивать работой всё меньшую и меньшую часть своих граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
«Украину ждет дальнейшее разорение. Чисто экономически сельское хозяйство сейчас существенно менее рентабельно, чем промышленность, и по мере сокращения промышленности Украина сможет обеспечивать работой всё меньшую часть своих граждан. А это значит, всё большая часть граждан Украины будет выезжать на работу за рубеж», — сказал Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Украины решили дополнительно «разогреть экономику» при помощи инфляции.
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