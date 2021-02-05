Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Наращивание войск Национальной гвардии США в Вашингтоне после беспорядков в Капитолии и последующее их пребывание в течение двух недель до инаугурации нынешнего президента страны Джозефа Байдена обошлось бюджету почти в полмиллиарда долларов. Об этом 5 февраля сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Всего в американскую столицу после штурма Капитолия было направлено около 25 тыс. национальных гвардейцев со всей страны. их двухнедельное пребывание стоило федеральным властям по меньшей мере $480 млн, уточнили собеседники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось. Так, в частности, от огнестрельного ранения погибла женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Кроме того, от полученных травм скончался полицейский.

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В Вашингтон были стянуты дополнительные войска Национальной гвардии. Позднее врио министра Армии страны Джон Уитли заявил, что около 5 тысяч бойцов Нацгвардии США будут размещаться в американской столице Вашингтоне до середины марта, чтобы оказывать поддержку федеральным правоохранительным органам.