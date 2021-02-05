Джакарта, , 11:32 — REGNUM Губернатора Джакарты Аниес Басведан включили в список 21 героя 2021 года по версии Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI), сообщает CNN Indonesia.

Аниес Басведан встал в один ряд с мировыми фигурами, в том числе с основателем Tesla и Space X.

TUMI является некоммерческой организацией из Германии, которая поддерживает инициативы в области устойчивого развития городского транспорта по всему миру.

Губернатор столицы Индонезии проложил 63 км велосипедных дорожек, стремится создать в городе доступную для всех граждан транспортную инфраструктуру, решил запустить электрические автобусы для уменьшения загрязнение воздуха в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии назначил нового главу национального поисково-спасательного агентства.

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