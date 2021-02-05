Москва, , 11:32 — REGNUM Так называемые экономические санкции США, направленные против России, значительно сильнее бьют по интересам Европейского союза, чем по РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание президента Америки Джо Байдена о том, что США будут эффективнее работать с «партнерами-единомышленниками».

»США насилуют прежде всего собственных партнеров, — сказал Вассерман. — Дело еще и в том, что так называемые экономические санкции против Российской Федерации значительно сильнее бьют по интересам Европейского союза, чем по интересам Российской Федерации. И в ЕС открытым текстом выражают недовольство этим. И очень многие страны Европейского союза так или иначе отказываются выполнять американские требования или выполняют их чисто формально, или находят способы их обхода. Так, например, происходит сейчас со строительством второй очереди газопровода «Северный поток». И я полагаю, что суть заявлений Байдена в том, что он и его подельники намерены добиться от европейских партнеров, чтобы те соучаствовали в дальнейших антироссийских акциях и тем самым причиняли себе как можно больший экономический ущерб».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что, скорее всего, президент США Джо Байден будет считать российским вмешательством любую попытку разоблачения американских преступлений.

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