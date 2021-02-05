Тбилиси, , 11:29 — REGNUM В генеральной прокуратуре Грузии напомнили председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нике Мелия о необходимости внести залог в соответствии с решением суда. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Мелия является обвиняемым в организации беспорядков в июне 2019 года в Тбилиси. Он должен был внести залог 10 000 лари (около $3000) еще в конце декабря 2020 года, но не сделал этого. Сообщается, что политика вызвали в прокуратуру и сообщили, что ему предоставили еще неделю на то, чтобы внести нужную сумму.

«В случае неуплаты залога или, если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Мелии ранее в качестве меры пресечения установили залог в размере 30 000 (около $9000) лари, а также обязали носить электронный браслет. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД во время протестной акции демонстративно снял с себя этот браслет. После этого сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством ужесточить меру пресечения. Суд увеличил размер залога до 40 000 лари (около $12 000).

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