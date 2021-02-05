Стокгольм, , 11:28 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции работает над принятием более жестких мер с целью предотвращения обширного распространения коронавирусной инфекции в стране. Теперь власти всерьез задумались о закрытии спортивных залов и ресторанов. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Напомним, что 4 февраля правительство Швеции в лице премьер-министра Стефана Лёвена приняло решение о продлении запрета на продажу алкоголя после 20:00 как минимум на неделю. Однако, как подчеркивают журналисты, данный запрет, вероятно, останется в силе до 28 февраля.

В то же время правительство планирует пойти на более решительные меры.

«Мы уже подготовились к закрытию торговых центров и универмагов. Сейчас также готовятся меры по закрытию магазинов, тренажерных залов и ресторанов», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

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