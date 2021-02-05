Москва, , 11:23 — REGNUM Министерство иностранных дел России приветствовало стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», — заявили в МИД РФ.

Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали прибытие французского и британского дипломатов на судебный процесс над блогером Алексеем Навальным в Бабушкинский суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана».

Сегодня, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит рассмотрение этого уголовного дела.

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