Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Сенат Соединенных Штатов проголосовал за поправку к резолюции, которая подтвердила намерение страны сохранить свое посольство в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post 5 февраля.

Поправку предложили сенаторы-республиканцы Джим Инхоф из Оклахомы и Билл Хагерти из Теннесси.

Инхоф написал в соцсети Twitter, что поправка «сделает посольство США в Иерусалиме постоянным, эффективно предотвращая его понижение или перемещение. Это важное послание о том, что мы признаем Иерусалим столицей Израиля».

Поправка получила 97 голосов «за» и три «против».