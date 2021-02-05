Киев, , 11:12 — REGNUM Попытки участников ультраправых организаций прорваться в офис украинского телеканала «Наш» в Киеве обернулись двумя уголовными делами. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Одно дело возбуждено за сопротивление сотруднику правоохранительных органов (ст. 342 УК Украины), второе — за воспрепятствование журналистской деятельности (ст. 171 УК Украины).

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что после стычек у здания телеканала одна из участниц напала на журналистов, причинила одному из них травмы и повредила оборудование.

Крищенко также предупредил радикалов, что «все манипуляции и провокационные шоу» будут жёстко пресечены.

Ранее четырёх человек задержали в Киеве при попытке прорваться в здание телеканала «Наш». Позже один из задержанных, находясь в отделении полиции, угрожал причинить себе травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, акцию у здания телеканала «Наш» радикалы задумали на фоне введения ограничений против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Власти Украины обвинили их в пропаганде и «информационном терроризме», все три канала прекратили эфирное вещание.

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