Москва, , 10:59 — REGNUM К зданию Бабушкинского суда Москвы, где проходит рассмотрение дела блогера Алексея Навального о клевете ветерана Великой Отечественной войны, прибыл автомобиль посольства Франции.

Автомобиль с дипломатическими номерами французского посольства пробыл у здания некоторое время и уехал. Ранее в Бабушкинский суд Москвы прибыл представитель британского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 5 февраля, блогера доставили в Бабушкинский суд для рассмотрения уголовного дела о клевете ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана».

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