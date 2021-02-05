Москва, , 10:57 — REGNUM Если президент США Джо Байден считает антироссийскую политику прежнего главы Белого дома Дональда Трампа недостаточной, то ему осталось только развязать ядерную войну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что Америка не будет пасовать перед «агрессивными действиями России».

«Насколько я могу судить, Трамп так же, как и Байден, объявлял российской агрессией любые действия по пресечению американской агрессии. Трамп так же, как и Байден, и Обама вводил санкции против Российской Федерации по любому поводу и вовсе без повода, — сказал Вассерман. — И, на мой взгляд, если Байден считает действия Трампа недостаточными, то ему осталось только развязать ядерную войну. Всё остальное Трамп уже сделал».

Но, как подчеркнул Вассерман, Трамп этим занимался не по собственной инициативе, а под напором всё той же Демократической партии.

«Именно демократы вели себя крайне агрессивно по отношению к Российской Федерации. И они же вели себя крайне агрессивно по отношению к самому Трампу, объявив его агентом Российской Федерации, — сказал Вассерман. — И Трамп был вынужден действовать так, чтобы доказать, что он не российский агент. И тут дело не в том, что Трамп представлял принципиально иную экономическую и политическую стратегию, нежели демократы. Но и еще и в том, что демократы традиционно более идеологичны, чем республиканцы, и стремятся не только к достижению каких-то экономических выгод, но и совершенно искренне считают, что их взгляды полезны для всего мира. И они добиваются продвижения этих взглядов любой ценой и любым способом».

Причем, как пояснил Вассерман, «любую цену платят из чужого кармана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа.

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