Алма-Ата, Казахстан, , 10:47 — REGNUM В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву планируется подписать «солидный пакет документов». Об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.

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«Прорабатывается солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу», — сказал Мишустин. По его словам, важным этапом подготовки визита станет заседание совместной комиссии на уровне глав правительств.

Российский премьер-министр с сожалением отметил, что визит приходится переносить из-за эпидемиологической ситуации. Мероприятия пройдут в марте или апреле. Точные даты планируется согласовать в ближайшее время, отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в форуме Digital Almaty 2021 и заседании Евразийского межправительственного совета.

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