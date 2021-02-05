Пхеньян, , 10:49 — REGNUM Пхеньян больше обеспокоен возможными призывами к смене режима внутри страны, нежели атаками со стороны Южной Кореи или США. Об этом сообщил представитель американской разведки Сидней Сейлер в ходе вебинара, организованном Джорджтаунским университетом.

По его мнению, северокорейская ядерная проблема может быть решена только после решения проблемы стабильности северокорейского режима. Кроме того, Пхеньян оправдывает стремление к ядерному оружию «враждебностью США».

Сейлер отметил, что вопрос безопасности северокорейского режима трудно решить без изменения самой Северной Кореи, а также акцентировал внимание на том, что изменения должны быть направлены на обеспечение «лучшего будущего для народа».

По его словам, данные изменения сложно представить, но они возможны.

Сидней Сейлер — сотрудник Национального совета по разведке США, эксперт по северокорейским проблемам.