Москва, , 10:39 — REGNUM Представитель британского посольства прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где в скором времени приступят к рассмотрению дела блогера Алексея Навального о клевете ветерана Великой Отечественной войны.

Дипломат приехал на машине с посольскими номерами. Автомобиль пустили на внутреннюю парковку суда, которая предназначена для сотрудников суда.

При этом в самом посольстве Великобритании назвали это «абсолютно стандартной практикой», сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 5 февраля, блогера доставили в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана.

По версии следствия, в июне 2020 года Навальный разместил в сети видеоролик с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко. Ветеран в кадре высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Блогер оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

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