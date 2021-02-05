Варшава, , 10:37 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда назначил себе нового советника по социальным вопросам. Им стал специалист по сельскому хозяйству Пётр Серафин. Об этом передает Polskie Radio 24.

Известно, что новый президентский советник является выпускником Высшей школы менеджмента в Варшаве, и все последние годы он был владельцем сельскохозяйственной фермы, которая занимается производством экологически чистой продукции.

Ранее он занимал руководящие государственный пост в области сельского хозяйства. За свою карьеру Серафин успел побывать генеральным директором Национального центра поддержки сельского хозяйства, а также полномочным представителем министра сельского хозяйства и развития сельских районов по вопросу создания Национального центра поддержки сельского хозяйства в Малопольском воеводстве.

В 2016 — 2020 годах новый советник президента был членом Национального совета развития при президенте Польши по вопросам развития сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущим советником президента Польши по социальным вопросам была его дочь — Кинга Дуда. Она была назначена в середине 2020 года, однако в середине января текущего года уволилась по собственному желанию.