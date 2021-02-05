5 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 11:21 — REGNUM Незадолго до проведения японским правительством и правонационалистическими силами Японии 7 февраля ежегодного так называемого «дня северных территорий» кабинет министров Страны восходящего солнца, демонстрируя «непреклонную волю» добиться признания суверенитета Токио над российскими южными Курилами, предпринял очередной дипломатический демарш. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское информационное агентство «Киодо цусин», министерство иностранных дел Японии в четверг выразило протест в связи с учениями российских военнослужащих в южной части Курильских островов. По информации агентства, речь идет о стрельбах на острове Кунашир. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для рыболовецких судов, которые могут проходить в районе острова.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Смысл протеста в том, что-де российские власти якобы не имеют права проводить какие-либо маневры и военные учения на односторонне и незаконно объявленных официальным Токио «суверенно японскими» островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и группе островов Плоские, Хабомаи по-японски.

Направление подобных «протестов» приобрело характер ритуала, к которому прибегает МИД Японии по любому поводу, будь то приезд на Курилы высокопоставленных российских чиновников, размещение на островах новых образцов вооружения и даже строительство жилья для солдат и офицеров расположенного здесь ограниченного контингента Вооруженных сил РФ.

ЗРС С-300В4 Восточного военного округа заступила на боевое дежурство на Курильских островах Mil.ru

Само же японское правительство, пренебрегая конституционными запретами, быстрыми темпами возрождает свою страну в качестве военной державы. Прикрывающиеся эвфемизмом «сил самообороны» вооруженные силы Японии занимают пятое-шестое место в десятке сильнейших в мире, оснащаются новейшим наступательным вооружением, в стране впервые после Второй мировой войны созданы десантные войска для «освобождения оккупированных островов», под которые, если следовать японской пропаганде, подпадают и российские Курильские острова. На очереди создание японских гиперзвуковых ракет, радиус действия которых позволит наносить удары по территории Российской Федерации. За последние годы неизмеримо увеличился и качественно изменился военно-морской флот еще недавно провозглашавшей пацифизм Страны восходящего солнца, что заставляет некоторых отечественных военных аналитиков говорить даже о его превосходстве по составу кораблей над Тихоокеанским флотом РФ.

Все это, безусловно, не идет ни в какое сравнение с рутинными стрельбами на Кунашире, не создающими для Японии и японцев ни малейшей опасности. А потому российским властям следует публично отвергать попытки Токио «запрещать» отрабатывать навыки боевых действий по защите от провокаций потенциального противника, каковым, к сожалению, все явственнее становятся японские «силы самообороны».