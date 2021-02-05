Париж, , 10:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в рамках совместного Совета по обороне и безопасности в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает администрация президента Франции в своем коммюнике.

«Президент и федеральный канцлер обсудят в присутствии министров иностранных дел и обороны обеих стран механизмы укрепления европейского суверенитета… политические, дипломатические вопросы и проблемы развития промышленности», — говорится в коммюнике.

«В частности, лидеры хотели бы поговорить о европейской обороне, трансатлантических и международных отношениях в условиях, когда заканчивается председательство Германии в Совете ЕС», — сказано в документе.

Уточняется, что переговоры пройдут в формате онлайн-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, на онлайн-форуме Атлантического совета президент Франции заявил, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, «уничтожили все платформы», где бывший президент США Дональд Трамп «и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика.

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