Алма-Ата, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Россия является главным ключевым стратегическим союзником Узбекистана. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает издание «Подробно.uz».

Арипов отметил высокую динамику отношений в гуманитарной сфере. «Мы высоко ценим поддержку совместной программы «Класс», — сказал глава правительства. Он отметил, что в Узбекистан уже прибыли 100 преподавателей русского языка и методистов.

Узбекистанский премьер-министр поблагодарил российскую сторону за этот проект. Кроме того, Москва и Ташкент работают над модернизацией налоговой системы Узбекистана, добавил Арипов.

Напомним, 5 февраля в Алма-Ате проходит форум Digital Almaty 2021 в котором принимают участие премьер-министр стран Евразийского экономического союза. В этот же день состоится заседание Евразийского межправительственного совета.