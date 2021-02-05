Киев, , 10:33 — REGNUM В Донбассе началось обострение военного конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 февраля в эфире телеканала «1+1».

"У нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют миномёты, действуют снайперские обстрелы. Война идёт», — сказал он.

Аваков добавил, что в зону конфликта выехал главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили 50 единиц боеприпасов по территории ДНР, включая 23 мины калибра 120 мм.

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