Париж, , 10:32 — REGNUM Переход на удаленную работу «везде, где это возможно», должен стать обязательным во Франции. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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«Удаленная работа везде, где это возможно, должна стать обязательной. Переход на дистанционную работу существенно замедлился с начала года… и еще многие предприятия, где такая организация деятельности была бы возможна, пока еще не ввели ее, либо ввели, но на очень несущественном уровне», — заявил глава французского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе той же пресс-конференции Кастекс заявил, что во Франции, «в отличие от соседей», пока не было «новой сильной волны» пандемии коронавируса.

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