Москва, , 10:10 — REGNUM Давление на Россию со стороны США будет усиливаться, стране следует мобилизовывать внутренние ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Истеблишмент США, не колеблясь, принял решение давить на Россию, это будет продолжаться, независимо от того, кто у власти: Обама, Трамп, Байден. Напряженность будет усиливаться, нам надо быть к этому готовыми, мобилизовывать внутренние ресурсы», — заявил Емельянов.

По его мнению, «борьба предстоит очень сложная, потому что США видят угрозу со стороны России».

"Они хотят сохранить доминирующее положение в мире, чтобы пользоваться ресурсами земного шара для своего блага. Россия — угроза этого доминирующего положения. Поэтому они будут давить на Россию, пытаться изменить ее внешнюю политику и продолжат вмешиваться во внутренние дела», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё.

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